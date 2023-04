La visita al Museo della Collegiata per i bambini è un gioco dell’oca

La visita al Museo della Collegiata di Castiglione Olona diventa un gioco a tappe per bambini grazie alle ragazze e ai ragazzi della classe 3^AU del Liceo Marie Curie di Tradate.

L’idea di trasformare il percorso di visita in un gioco dell’oca, con tanto di mascotte (il leone Colly) è nata dagli studenti all’interno di un PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento proposti ai ragazzi delle secondarie in orario scolastico come evoluzione dell’alternanza scuola lavoro) e si concretizza in due eventi speciali rivolti ai bambini nelle giornate di sabato 6 e 13 maggio, dalle ore 15 alle ore 18.

“Abbiamo organizzato una visita guidata per i bambini dai sei ai dieci anni al Museo della Collegiata di Castiglione Olona – scrivono le ragazze della 3^AU del Liceo Marie Curie, entusiaste del loro progetto – L’attività sarà organizzata come un gioco dell’oca, con un itinerario naturalistico ricco di sorprese ad ogni tappa in compagnia della nostra mascotte “Colly”, creata appositamente per i giorni in cui si svolgerà l’evento“.

Guidati dal leone Colly e dai ragazzi del liceo, i bambini potranno scoprire opere e storia del museo in maniera divertente.

La visita ha un costo di 4 euro da pagare in biglietteria il giorno dell’evento previa prenotazione per ogni bambino partecipante a questo link.

Gli accompagnatori adulti potranno visitare il Museo della Collegiata (in modo indipendente rispetto alla visita guidata strutturata per i bambini) con un regolare ingresso al museo (il costo è di 4 euro).

Per maggiori informazioni scrivere a collegiata.liceomariecurie@ gmail.com.

Mappa del percorso in anteprima qui.