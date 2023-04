Meno tasse per chi fa figli nelle intenzioni del Governo

Il calo demografico e le prospettive negative rispetto a questo fenomeno hanno fatto aprire una riflessione politica all’interno della maggioranza. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’esecutivo è tornato a discutere sull’argomento da giorni tanto che la premier Giorgia Meloni avebbe messo in cima alle priorità il problema dell’inverno demografico con l’obiettivo di trovare misure già dalla prossima legge di bilancio.

Un impegno su cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è subito attivato con una proposta che potrebbe arrivare a breve. Il piano del titolare del Tesoro, secondo quanto anticipato dal Foglio, consiste in un bonus famiglie sul modello del 110% pensato per i genitori con figli.