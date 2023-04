Musica, conferenze e laboratori creativi, a Tradate torna “Maggio insieme” dell’associazione Donna Oggi

Al via a Tradate la sesta edizione di “Maggio insieme”, l’annuale manifestazione organizzata dall’associazione Donna Oggi, con il patrocinio del Comune di Tradate.

«Per tutto il mese proporremo tanti eventi a ingresso libero: conferenze, laboratori, attività fisiche, musica, danza e spettacoli da vivere insieme per informarsi, conoscere, entrare in relazione con gli altri, rilassarsi e divertirsi attraverso momenti di svago e convivialità» dice Pinuccia bani, presidente dell’associazione.

La manifestazione prenderà il via sabato 6 maggio alle 21, in Villa Truffini a Tradate, con il concerto “A Chantar – Donne in musica tra Medioevo e Rinascimento”, un viaggio musicale tra canti e musiche medievali e rinascimentali con il gruppo Atmosfera ensemble che eseguirà con strumenti antichi i brani tratti dalle composizioni di autrici femminili dell’epoca.

Atmosfera Ensemble nasce da un progetto di approfondimento musicale e culturale del Medioevo e del Rinascimento. I suoi componenti hanno svolto e svolgono una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Hanno organizzato mostre internazionali e convegni dedicati all’iconografia musicale, alla danza antica, alla musicologia medievale, all’istruzione artistica, oltre ad attività culturali mirate al rapporto tra musica e arti visive. La voce recitante è diventata una componente essenziale del gruppo, in virtù dell’esperienza divulgativa oltre che artistica con il pubblico. Durante il concerto sarà esposta, a cura dell’associazione Donna Oggi, la mostra “Essere donna”,

un lavoro di ricerca che Donna Oggi ha realizzato ripercorrendo la storia della donna attraverso i secoli e la sua evoluzione verso un futuro di piena realizzazione.

Venerdì 19 maggio alle 21, sempre in Villa Truffini, sarà la volta della conferenza “Merendiamo? Che cosa mangiamo?” per aiutare i ragazzi nelle scelte alimentari di ogni giorno, a cura della dottoressa Alessia Gritti, tecnologa alimentare.

Sabato 20 maggio si svolgerà “In cammino fotografando“, una camminata collettiva di circa 5 chilometri lungo i sentieri del Parco Pineta di Tradate in collaborazione con il gruppo Alpini di Abbiate Guazzone. Iscrizioni e partenza del percorso di circa 5 km alle 9 in piazza Unità d’Italia 1 ad Abbiate. Le volontarie di Donna Oggi accoglieranno all’arrivo i camminatori per offrire un ristoro e un premio a sorteggio a ciascun partecipante. La novità di questa edizione della camminata è data dal rendere protagonisti camminatori e camminatrici invitandoli a scattare le foto durante il percorso per poi inoltrarle a Donna Oggi che, con la collaborazione del gruppo Fotoclick di Carbonate realizzerà una raccolta fotografica da visionare tutti insieme.

Venerdì 26 maggio alle 20 in Villa Truffini si terrà un incontro sull’autostima a cura di Rita Cascio, naturopata e ricercatrice olistica.

La manifestazione si concluderà domenica 28 maggio nella piazzetta Nelson Mandela di Tradate a partire dalle 16: il ricco pomeriggio inizierà con il laboratorio creativo “Mani che fioriscono”. Seguirà alle 17 e dopo un intervallo colorato a sorpresa, un gustoso aperitivo e un concerto e ballo con il gruppo musicale Reum.

Per informazioni contattare il numero 342 1961282, oppure scrivere a donnaoggitradate@hotmail.it