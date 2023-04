Tenta la rapina nel cuore della notte a Gallarate, arrestato

Tentata rapina nel cuore della notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile a Gallarate. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel supermercato aperto h24 in via Carlo Noè, angolo via Palestro, l’unico di Gallarate a fare orario continuato. (immagine di repertorio)

Sono prontamente intervenuti gli uomini della vigilanza e i carabinieri della compagnia cittadina: l’uomo è stato arrestato e comparirò in Tribunale per la direttissima alle 13 di giovedì 27 aprile.