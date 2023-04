Testa-coda per la Caronnese, ultima casalinga per la Varesina

Manca sempre meno alla fine del Girone B di Serie D: domenica 30 aprile (ore 15.00) andrà in scena la penultima di campionato. La Caronnese andrà a Lumezzane per il più classico dei testacoda mentre la Varesina saluterà i propri tifosi contro il Desenzano.

LUMEZZANE – CARONNESE

Ultima trasferta dell’anno per la Caronnese, che avrà un testa-coda a Lumezzane contro la prima della classe e che, con un passo falso dell’Alcione, potrebbe festeggiare il ritorno tra i professionisti. Per i ragazzi di mister Simone Moretti c’è sempre l’orgoglio da tenere alto e concludere questa annata negativa in maniera positiva.

VARESINA – DESENZANO

Ultima a Venegono Superiore per la Varesina, che si giocherà le ultime chance di playoff contro il Desenzano in uno scontro diretto tra squadre che galleggiano poco sotto la linea degli spareggi promozione. La matematica ancora dà qualche possibilità e la spinta del Varesina Stadium potrebbe dare quella spinta in più per continuare a crederci.