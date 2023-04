Vigili del fuoco in centro a Luino per “liberare” una persona

Un po’ di trambusto in centro a Luino, nella tarda mattina di domenica 16 aprile: i vigili del fuoco sono intervenuti nella centrale via Vittorio Veneto, il viale tra la stazione e il borgo medievale.

La presenza di autopompa e mezzo polivalente non è sfuggita ad un lettore che ci ha inviato foto. Un intervento in realtà piuttosto banale tecnicamente, seppur insolito: i pompieri sono intervenuti per una “aperturta porta”. Dio solito succede perché si è rimasti fuori di casa o perché qualcuno non risponde: in questo caso – a rendere appunto insolito l’intervento – c’era il fatto che i vigili sono intervenuti per “liberare” una persona chiusa dentro in un’abitazione, dopo che una porta interna si era bloccata.