A Casorate lo stage con i giovanissimi musicisti di Varese, Verbania e Genova

La carica dei 91. Ovvero come si crea una giovane orchestra in due giorni intensi di musica.

L’evento organizzato dal corpo musicale “La Casoratese” in collaborazione con la “Casorate Junior Band” e “Accademia Arturo Toscanini” di Casorate Sempione, è giunto alla quinta edizione.

Che cosa è uno stage giovanile di musica d’insieme?

La possibilità offerta a giovani musicisti di fare didattica musicale, suonare insieme guidati da maestri professionisti, fino a creare una vera e propria orchestra in grado di sostenere un concerto.

La formazione giovanile è composta prevalentemente da ragazzi, dai 7 ai 20anni, con alcuni over 20 ammessi in quanto studenti scuole e licei ad indirizzo musicali e di bande, provenienti da diverse provincie, vale a dire Varese, Verbania, Como, Novara, Milano, Genova.

Le prove e la direzione saranno a cura dei maestri Diego Pavanello ed Emanuele Maginzali.

Il Corpo Musicale “La Casoratese” insieme alla “Casorate Junior Band” saranno impegnati a tempo pieno nell’organizzazione dell’evento, che si terrà nel fine settimana del 20 e 21 Maggio.

Si affronteranno due intense giornate di studio di brani per orchestre di fiati di autori contemporanei. nelle giornate di sabato e domenica. Prove d’insieme e per sezioni, per poi concludere i lavori con il concerto la domenica pomeriggio, obiettivo finale dello stage.

Lo stage prevede nella giornata di domenica la presenza di altre scuole di musica: Istituto “Preziosissimo Sangue” di Monza, Scuola Media “Luigi Majno” di Gallarate, Scuola Media “Giovanni XXIII” di Arona, Concerto dell’orchestra dello Stage Giovanile 2023.

L’appuntamento per il pubblico è domenica 21 Maggio alle ore 15:00, come di consueto si svolgerà nella palestra “Pastorelli” di Casorate Sempione, appositamente attrezzata.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima.