A Cittiglio l’esercitazione del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo

Sabato 6 maggio, a Cittiglio, si è tenuta una esercitazione della squadra forra regionale, organizzata dalla XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico Lombardo.

Galleria fotografica Esercitazione del Cnsas a Cittiglio 4 di 16

Un momento importante che ha una cadenza mensile e permette ai tecnici di soccorso di mantenere e migliorare l’operatività. Grazie ad accordi precedenti tra i responsabili della Stazione di Varese, il Comune di Cittiglio e la locale Comunità Montana, l’esercitazione è stata ambientata nel torrente San Giulio, che culmina nelle famose tre cascate di Cittiglio.

L’occasione è stata utile per verificare il corso del torrente dopo anni di chiusura e integrare lo stato degli armi, in ottica di possibili futuri interventi in un luogo dove il Cnsas era già stato chiamato in passato. Erano presenti 25 tecnici, provenienti da tutte le delegazioni lombarde (V Bresciana, VI Orobica, VII Valtellina – Valchiavenna, IX Speleologica, XIX Lariana), con un istruttore regionale e due sanitari del Cnsas, grazie ai quali i tecnici di soccorso in forra hanno approfondito la valutazione e la corretta movimentazione del ferito.

I partecipanti hanno provato diversi scenari di intervento, con particolare attenzione alle teleferiche e alle manovre di barella in orizzontale e in verticale. Le attività della squadra forra proseguiranno nei prossimi mesi con altri simulati e momenti formativi a tema.