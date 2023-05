A Ternate la festa per la Ternatese cup

Dieci le squadre di giovanissimi calciatori che sabato 13 maggio si sono sfidate al campo sportivo di Ternate in occasione della Ternatese Cup. La terza edizione della manifestazione organizzata dalla Asd Ternatese era riservata ai pulcini (classe 2012) e ha coinvolto formazioni provenienti da Lombardia e Piemonte.

Ad aggiudicarsi il la terza Ternatese cup sono stati i Diavoletti Vercelli, seguiti dal Baveno Calcio in seconda posizione e Biellese Calcio sul terzo gradino del podio. Alla premiazione hanno partecipato anche il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli e il vicesindaco Renato Pannullo in rappresentanza dell’amministrazione comunale e la presidente della Pro Loco Ternate Simona Mondello.

La manifestazione è stata un momento di festa e di sport, ma anche un’occasione per fare del bene. A fine stagione il ricavato della Ternatese cup contribuirà a una donazione a favore dei clown dei Colori del Sorriso per sostenere il progetto “Un sorriso per l’Ucraina”.