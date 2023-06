A Ternate il trofeo Trinità rosso blu

Un’altra giornata di festa per il calcio giovanile a Ternate. Sabato 3 giugno si è disputato il trofeo Trinità rosso blu organizzato dalla Asd Ternatese Calcio. All’evento hanno partecipato i “pulcini” di dieci squadre provenienti dalla provincia di Varese e tutto il Piemonte.

Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati i bambini del Città di Cossato. Al secondo posto la Sommese. Terza posizione per il Bosto, che supera Suno al quarto posto. Alle premiazioni hanno partecipato anche il vicesindaco di Ternate Renato Pannullo e il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini in rappresentanza di Orgoglio Varese.

Il ricavato dell’evento contribuirà a sostenere l’associazione I Colori del Sorriso e Marco Rodari (Claun il Pimpa) impegnati in Ucraina per portare un po’ di spensieratezza ai bambini coinvolti nei combattimenti. «Ringrazio – ha fatto sapere con un videomessaggio Marco Rodari – la Ternatese Calcio, tutti i bimbi e le bimbe per l’aiuto che stanno dando ai piccoli dell’Ucraina. Nonostante le sofferenze, sono riusciti a regalar loro un momento di meraviglia».