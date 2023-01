Centinaia di giovanissimi calciatori a Ternate per il Trofeo della Befana

Si è chiusa con un successo la prima edizione del Trofeo della Befana. La competizione organizzata dalla Asd Ternatese si è disputata da martedì 3 a sabato 7 gennaio nel centro polivalente di Ternate. Un momento di sport e di festa a cui hanno partecipato 247 giovanissimi calciatori nati nel 2015 appartenenti a 20 società del territorio insieme ad altre 480 persone tra famigliari e amici affacciati dagli spalti per fare il tifo.

Tanto sport ma anche tanta solidarietà. Con lo scoppio della guerra in Ucraina la Ternatese aveva contribuito al progetto delle associazioni Far sorridere il cielo Cluan Pimpa e I colori del sorriso per portare un po’ di spensieratezza ai bambini di Leopoli rimasti coinvolti nel conflitto grazie alla clown-terapia. All’epoca la società aveva messo a disposizione un lotto di divise rosso blu firmate dai suoi piccoli calciatori da regalare ai bambini ucraini. Coi soldi raccolti durante il Trofeo della Befana, la Ternatese è pronta a sostenere una nuova missione in Ucraina dell’associazione I colori del sorriso in programma per febbraio.

L’evento è stato patrocinato da Regione Lombardia, Aces Comunità Europea dello Sport e dai Comuni di Ternate, Cadrezzate con Osmate e Varano Borghi. Alla premiazione del Trofeo della Befana hanno partecipato anche l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, i consiglieri regionali Emanuele Monti, Dario Lo Bello e Dario Bianchi, il direttore generale sport della Regione Lombardia Simone Rasetti, il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli e il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi.

Tra i sostenitori dell’iniziativa vi è stato anche Orgoglio Varese: una realtà che unisce diversi imprenditori del Varesotto con l’obiettivo di sostenere le società sportive più virtuose. A portare i saluti di Orgoglio Varese è stato il fondatore e sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini. «La nostra realtà – spiega Robustellini – ha deciso non solo di sostenere il trofeo, ma anche di donare alla Asd Ternatese un assegno per l’acquisto di attrezzature sportive in quanto società del territorio meritevole. Sia come rappresentante di Orgoglio Varese sia come amministratore sono felice di aver contribuito a questa iniziativa capace di diffondere sorrisi e promuovere valori importanti che vanno oltre lo sport».