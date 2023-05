Andrea Pellicini “interroga“ il sindaco di Luino sulle strutture sportive della città

Palazzetto, centro sportivo, campo da padel: lo sport nelle sue declinazioni luinesi è al centro di un’interrogazione presentata e già depositata dal consigliere di minoranza ed ex sindaco Andrea Pellicini che parla sì di «notevole incremento del movimento sportivo giovanile costituisce certamente motivo di forza e di speranza per il territorio», ma lamenta anche la «grave carenza di strutture pubbliche e private destinate alla pratica dello sport».

«Rimane l’impellente esigenza di poter contare su tempi certi per la realizzazione di un palazzetto dello sport o comunque di una nuova struttura coperta che possa far fronte alle suddette necessità», afferma Pellicini. Inoltre «la previsione della Giunta comunale della possibile realizzazione di un palazzetto dello sport nell’area ferroviaria, anziché nell’area della ex Visnova o in altre aree di proprietà comunale, non offre garanzie di risoluzione del problema in tempi brevi, ma, al contrario, aumenta l’incertezza a riguardo; peraltro, anche le condizioni delle strutture attuali destano parecchie preoccupazioni. In particolare, la società che gestisce il centro sportivo appare inadempiente con riguardo a precisi oneri contrattuali in materia di manutenzione del palazzetto: porte degli spogliatoi che faticano a chiudersi, bagno per il pubblico chiuso da mesi, precaria pulizia degli ambienti. Inoltre, vi sono delle infiltrazioni di acqua piovana all’interno del palazzetto che richiedono il rapido intervento del Comune; vi è altresì l’esigenza di dotare la struttura di pavimentazione in parquet e di sostituire l’attuale illuminazione a luci alogene in altra a led, assolutamente meno onerosa in termine di consumi», continua il parlamentare di FdI.

Tutto ciò premesso – continua l’interrogazione – «si chiede di conoscere: 1) in quali tempi l’amministrazione comunale abbia intenzione di realizzare, anche tramite operatori privati, il nuovo palazzetto dello sport, previsto dalla precedente amministrazione nell’area ex Visnova; 2) se la Giunta abbia o meno previsto nel piano degli interventi per il 2023 la realizzazione della pavimentazione in parquet e la sostituzione delle lampade alogene in lampade a led nel palazzetto del Centro Sportivo Le Betulle; 3) se non sia più opportuno rinunciare all’intervento superfluo dei campi da padel presso il Parco del Margorabbia (quasi € 300.000,00 di investimento) per investire nell’adeguamento delle strutture per lo sport giovanile, dalla vela al canottaggio, dal basket alla pallavolo; 4)se sia intenzione di questa amministrazione pretendere il rispetto da parte del gestore del Centro Sportivo le Betulle degli obblighi contrattuali in tema di manutenzione del Centro, con riguardo sia alle aree interne, sia alle aree esterne, laddove il verde appare oggi poco curato».