Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese musica in ricordo di Karin e Karl

Dal 30 maggio al 13 giugno la musica risuona nelle sale della Fondazione Morandini a Varese. Con un ciclo di concerti tra classica e jazz, nuovo progetto della Fondazione pensato per rendere omaggio a Karin e Karl, la coppia di collezionisti americani, entrambi appassionati di musica, oltre che di arte, che con la loro generosa donazione hanno contribuito alla realizzazione del museo dedicato all’opera di Marcello Morandini, inaugurato due anni fa, dopo la riconversione di Villa Zanotti.

Cinque gli appuntamenti di questa prima edizione di una rassegna che tornerà ogni anno in loro ricordo: si parte il 30 maggio (ore 21) con Luca Pedroni, chitarrista e compositore di Varese, che spazia dalla classica al jazz, dal rock alla musica elettronica, con all’attivo quattro dischi di musiche originali e molteplici collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, sia in veste di performer che di coautore di progetti discografici.

Si prosegue il 4 giugno (ore 17.30) con Simone Libralon, intenso e raffinato violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano, apprezzato a livello internazionale per la sua attività di recital per viola sola, volta a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. È del 2022 il suo ultimo lavoro discografico per l’etichetta Aulicus Classics: la prima registrazione mondiale della trascrizione per viola delle tre Suites che Benjamin Britten compose per il violoncello.

Dall’emozione della viola alle atmosfere swing e jazz della New Orleans degli anni Venti e Trenta: il 7 giugno (ore 21) tocca a Cosimo Pignataro Hot Jazz Trio, jazz band milanese guidata dal cornettista, trombettista e cantante Cosimo Pignataro, accompagnato da Martin Di Pietro (pianoforte), Stefano Della Grotta (chitarra e banjo), Mirko Boles (contrabbasso) e Michele Capasso (batteria).

L’11 giugno è protagonista il giovanissimo Quartetto Archibaleno – composto da Tommaso Braido, violino, Sofia Herrera De Gasperin, violino, Lara Serri, viola, Elia Mooser, violoncello – che ha vinto di recente il terzo premio al concorso internazionale di composizione per quartetto d’archi junior Piero Farulli. In programma musiche di Offenbach, Halffter Dvorak, Haydn. Il concerto pomeridiano (ore 16.30) è a ingresso gratuito.

Gran finale il 13 giugno con un doppio concerto, alle ore 18.30 e alle 21, del pianista e compositore Paolo Paliaga che presenta il suo nuovo album in piano solo “Alboran Solo – The wind is coming”. 17 brani, in gran parte originali, ma anche riletture di pezzi immortali e improvvisazioni, che testimoniano la fertile vena creativa dell’autore pronto a valicare i confini tra generi e stili.

Info: il biglietto d’ingresso per i concerti è di 15 euro, ad eccezione dell’esibizione pomeridiana del Quartetto Archibaleno dell’11 giugno.

Calendario concerti:

Martedì 30 maggio ore 21.00

Concerto di chitarra

Luca Pedroni

Ingresso 15 €

Domenica 4 giugno ore 17.30

Concerto di musica classica

Simone Libralon – Viola

Ingresso 15 €

Mercoledì 7 giugno ore 21.00

Concerto Jazz

Cosimo Pignataro Hot Jazz Trio

Cornetta, pianoforte e batteria

Ingresso 15 €

Domenica 11 giugno ore 16.30

Concerto di musica classica

Quartetto Archibaleno – archi

Ingresso gratuito

Martedì 13 giugno ore 18.30 e 21.00

Paolo Paliaga – Pianoforte

Presentazione del nuovo album “Alboran Solo – The wind is coming”

Ingresso 15 €