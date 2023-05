Asili nido comunali a Busto Arsizio, la graduatoria a giugno

Come ogni anno, la giunta, su indicazioni dell’assessore all’Istruzione, Daniela Cerana, ha individuato i criteri per l’ammissione dei bambini agli asili nido comunali, compresi quelli in concessione ed eventualmente quelli in convenzione.

L’amministrazione comunale ha deliberato che il servizio nido è riservato prioritariamente ai bambini residenti a Busto Arsizio, fatto salvo i bambini ospiti delle comunità dei minori presenti sul territorio cittadino. Avranno precedenza i bambini con disabilità certificata residenti a Busto Arsizio e i casi segnalati dai servizi sociali comunali.

Successivamente si applicheranno i criteri relativi alla situazione familiare e lavorativa. La graduatoria sarà pubblicata entro il mese di giugno.