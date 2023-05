Brase chiude con l’orgoglio: “Contento di questa squadra e del mio primo anno”

BRASE 1 – «Diamo credito e complimenti alla Virtus, squadra ovviamente forte e allenata molto bene da Sergio. Detto questo però sono molto orgoglioso dei nostri ragazzi che ci hanno messo impegno e che hanno giocato con il cuore, sia questa sera sia nel resto del campionato. Sono davvero contento per questo motivo».

BRASE 2 – «Il primo anno in Italia è andato molto bene. Sono orgoglioso di questo gruppo, di questi giocatori, del rapporto con la dirigenza a cui sono grato. Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare i playoff ma non sarà possibile, però questo non toglie il fatto che sia orgoglioso e contento del cammino fatto in questa stagione».

SCARIOLO 1 – «Partita atipica, avevamo obiettivi diversi oltre la vittoria come dare spazio ad alcuni e provare cose su cui abbiamo lavorato. Faccio complimenti a Varese per la grande stagione; da parte nostra siamo soddisfatti perché per il secondo anno consecutivo nessuno ha vinto più partite di noi in serie A. Poi c’è la differenza canestri, e quindi ci congratuliamo con Milano per il primo posto. Ora prepariamo i playoff, sperando di farlo con scelte tecniche e non mediche: l’assenza di Teodosic è devastante perché dobbiamo trovare equilibri nuovi visto che la squadra è costruita con lui. E negli ultimi due mesi non l’abbiamo mai avuto».

SCARIOLO 2 – «La scelta degli stranieri? Non abbiamo italiani da far ruotare tra i lunghi e ce ne servono due oltre a Shengelia: Mickey ci sarà, Jaiteh ha preso un vantaggio ma non è scolpito nella roccia. Valuteremo. Le altre posizioni sono definite, in linea di massima».

SCARIOLO 3 – Nella NBA c’è una statistica che si chiama “aspettativa di punti per tiro” ed è il vero indice della qualità dei tiri di una squadra. Se valutiamo tutto l’anno in base a questo, avremmo vinto 15 partite in più. La qualità dei tiri presi durante tutto l’anno è stata altissima, purtroppo spesso nella realtà i tiri buoni non sono entrati. Oggi non è successo niente di diverso».