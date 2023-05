Bronzo per Ispra ai campionati nazionali studenteschi

Bronzo nazionale per la squadra di canottaggio di Ispra ai campionati studenteschi che si sono svolti in questi giorni in Abruzzo. Sul campo di gare allestito al porto di Giulianova i ragazzi della scuola media Fermi, che rappresentavano la Lombardia dopo aver vinto le regionali, si sono qualificati al terzo podio. Un’ottima prestazione per il gruppo che si è formato nell’ambito di un progetto didattico dell’istituto, dedicato allo sport.

Grande soddisfazione per il team formato da Valentina Scarpari, Mattia Ossola, Giorgia Negri, Samuele Tosin e Karina Domitrash, accompagnati dalla professoressa Alessandra Mina che ha seguito il progetto scolastico dedicato allo sport.

La competizione è stata vinta dalla Liguria mentre il secondo posto è andato alla squadra che rappresentava il Friuli Venezia Giulia. L’evento è stato arricchito da momenti di socialità e festa, come il Galà delle Regioni al quale i ragazzi del Varesotto hanno rappresentato la bandiera Lombarda. Le premiazioni si sono svolte nel corso di una cerimonia a Roseto degli Abruzzi.