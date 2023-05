Da Ispra all’Abruzzo: “In gara ai campionati nazionali studenteschi”

Sono partiti questa mattina alla volta dell’Abruzzo, i cinque ragazzi della scuola media Fermi di Ispra che gareggeranno ai campionati nazionali studenteschi di canottaggio.

Accompagnati dalla professoressa Alessandra Mina, i giovanissimi della scuola secondaria di primo grado, rappresenteranno la Lombardia dopo aver vinto le gare regionali del 9 maggio scorso che si sono disputate a Corgeno di Vergiate. L’equipaggio partito dalle rive del Verbano è formato da Valentina Scarpari, Mattia Ossola, Giorgia Negri, Samuele Tosin e Karina Domitrash. «Sono tutti allievi delle classi seconde e terze e solo due di loro sono tesserati – spiega la docente -. La squadra si è formata nell’ambito del progetto scolastico dell’istituto dedicato alle attività sportive e siamo molto entusiasti di questa esperienza e delle giornate che ci attendono».

E in programma, in effetti, oltre alle gare ci saranno dei momenti particolari di socialità, come la cerimonia di apertura che si terrà domani, 23 maggio, al porto di Giulianova e l’appuntamento del 25 a Roseto degli Abruzzi, con la Festa delle regioni nella quale i ragazzi di Ispra rappresenteranno la Lombardia per il canottaggio. «Porteremo con noi anche qualche specialità isprese – aggiunge Mina – come i dolci della Pasticceria San Gabriele e i prodotti dell’azienda Cascine San Giacomo».

Il campo di gara sarà allestito al porto di Giulianova e la cittadina ospiterà anche le competizioni delle altre discipline come baseball, basket, pallavolo, rugby, vela, tennis tavolo e danza.