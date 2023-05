Cinquant’anni d’amore tra le vette: Albino, Pinuccia e il Roccolo di Dumenza

Un solo istante è sufficiente per essere completamente catturati dai colori e dall’atmosfera magica della Fattoria Roccolo. Basta lasciare Luino alle spalle, imboccare la strada verso Curiglia e arrampicarsi su una stradina sterrata che conduce a questo luogo fuori dal tempo. Un angolo incantevole nella suggestiva Val Dumentina, dove la vita si compone di semplici piaceri e non si desidera altro.

La storia della Fattoria Roccolo, oggi rinomata meta per gli amanti del buon cibo a km0, ha inizio nella metà degli anni ’70, quando Pinuccia e Albino Brancher fecero la coraggiosa scelta di abbandonare tutto per trasferirsi in “montagna” e costruire, partendo da zero, prima una fattoria, poi una casa che sarebbe stata il rifugio per loro, i figli e i nipoti, e infine un agriturismo di grande successo.

Una storia che avevamo raccontato dieci anni fa e che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario, di attività e di matrimonio, continuando ad emanare un’incredibile poesia.

Amore e passione sono i segreti svelati dagli scatti del sindaco di Dumenza Corrado Moro, che ritraggono Albino e Pinuccia (nella foto di copertina) in una giornata di festa. In un grande abbraccio, sullo sfondo di quella terrazza incantevole che, con il tempo e l’impegno, i due coniugi hanno costruito insieme ai loro figli e poi adornato con amore insieme ai loro nipoti.

Cinquant’anni di storia fatta di fatica, perseveranza e amore, che hanno trasformato la Fattoria Roccolo in un luogo unico nel suo genere. Che sia per un pasto prelibato, un soggiorno o semplicemente una visita per immergersi nella bellezza della natura circostante, la Fattoria Roccolo continua a ispirare e ad incantare coloro che la scoprono.

Tanti auguri Pinuccia e Albino!