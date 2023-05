Coesione e visione, ecco il progetto della nuova giunta di Azzate di Raffaele Simone

Il consiglio comunale di Azzate ha preso servizio in una sala più affollata di quanto non si sia visto da molto tempo. Il sindaco Raffaele Simone, emozionato, ha prestato giuramento e ha assegnato gli incarichi. Gianmario Bernasconi, ex sindaco, è ora capogruppo del gruppo di minoranza Progetto Comune, coadiuvato da Simona Barbarito, Paola Bertaglia e Emanuele Rampi.

Simone ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare coloro che ci hanno dato la loro fiducia, assicurando loro che non rimarranno delusi. Invitiamo coloro che non sono stati eletti a proseguire nel loro impegno civile e sociale. A tutti i cittadini che non ci conoscono, voglio dire: non abbiate paura. Per noi, il dialogo e le relazioni rappresentano un principio fondamentale. Per questo motivo, chiediamo la collaborazione delle minoranze, invitandole a condividere le scelte, anche in maniera critica. Questo è un periodo di grande cambiamento: il Pnrr rappresenta un’opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Ma c’è un altro importante compito da svolgere, quello della coesione sociale. Per questo motivo, chiedo alla minoranza di concentrarsi su ciò che ci unisce e di mettere da parte ciò che ci divide. Lavoriamo tutti per il bene comune.”

La parola è poi passata al vicesindaco Tamborini: “Stiamo pianificando un evento a supporto dell’Emilia Romagna. Ma tornando ad Azzate, voglio sottolineare che il nostro ruolo è di ascoltarvi. Il nostro obiettivo è di rendere Azzate un luogo un po’ più bello e coeso. Voglio ringraziare subito le associazioni che lavorano per non lasciare indietro nessuno. Ringrazio anche coloro che ci danno suggerimenti su come avvicinarci ai giovani. Senza coesione, non può esistere una visione.”

Il sindaco Raffaele Simone si occuperà del coordinamento generale, della sicurezza, della gestione associata della Polizia locale, della Protezione civile, dell’urbanistica, della viabilità, della gestione del personale e della Coinger.

Il vicesindaco Giacomo Tamborini avrà la responsabilità della Cultura, della biblioteca, delle politiche giovanili, dei rapporti con la Comunità pastorale, della coesione sociale e delle associazioni.

Gli assessori sono Antonio Triveri, responsabile dei lavori pubblici, del commercio e delle attività produttive, del marketing territoriale e della promozione turistica, e dell’area camping. Norma Croci si occuperà dei servizi sociali, del Piano di zona, della famiglia, delle pari opportunità, della Terza età e dei rapporti con il Centro socio-ricreativo. Infine,

Saverio Cuda gestirà la Scuola dell’Infanzia, la Scuola primaria, la gestione associata della Scuola secondaria di primo grado, la manutenzione degli edifici scolastici e i diritti degli animali.

I consiglieri di maggioranza includono Davide Banfi, che si occuperà del bilancio, della programmazione economica e del patrimonio, Marco Leoni, responsabile degli eventi, dello sport, della palestra comunale e dell’Ecomuseo delle Piane viscontee, e Nicola Bregonzio, che gestirà l’edilizia privata, il Pgt e l’AQST del Lago. Marco Perin, capogruppo di Azzate a Colori, si occuperà del PNRR e dei bandi, dell’innovazione tecnologica, dell’ambiente e della transizione ecologica, dei Comuni rivieraschi e della comunicazione e dei profili social.