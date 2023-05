“CorriFilippo CorriGiacomo”: scarpe da running allacciate a Laveno

NOTIZIARIO UISP del 3 maggio 2023

PODISMO – Corri Filippo Corri Giacomo a Laveno

.

Si svolgerà domenica prossima, il 7 maggio, “CorriFilippo CorriGiacomo” una corsa (o camminata libera) di 5 o 10 chilometri sulla ciclabile di Laveno in occasione della festa patronale del paese (dedicata ai Santi Filippo e Giacomo) e con il patrocinio del comune di Laveno Mombello. La corsa servirà per inaugurare la nuova segnaletica disegnata sulla ciclabile, opera che consentirà a chiunque di misurarsi durante l’attività fisica e potrà agevolare chi si appresta ad allenamenti un po’ più tecnici.

La manifestazione e la segnaletica sono opera di SPRInTZ Running Laveno, asd affiliata a Uisp, i cui allenamenti coinvolgono sempre più persone che si avvicinano alla corsa per stare insieme e per tenersi in forma.

Il ritrovo di “Corri Filippo, Corri Giacomo” è alle 9.00 in piazza Caduti del Lavoro a Laveno. All’evento parteciperanno anche la Casa di Comunità di Laveno con il gruppo di camminatori del progetto Cammina che ti passa e Stringhe Colorate Varese che alle 11 rallegreranno i più piccoli con il loro spettacolo di favole (offerta libera).

SPRInTZ Running Laveno à fiera di sostenere l’associazione di volontariato che dal 2011 opera nelle strutture socio sanitarie del Varesotto, in particolare nella pediatria di Cittiglio, nella Rsa Fondazione Longhi e Pianezza di Casalzuigno e alla Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago.

L’evento e aperto a tutti e terminerà con un piccolo rinfresco. Una bella occasione per trascorrere una giornata diversa, all’aria aperta, e magari anche per iniziare a correre e a fare sport, migliorando salute, forma fisica, umore e in generale il proprio benessere.

DANZA – Uno spettacolo che si chiama vita

Salone Estense a Varese è stato strapieno sabato pomeriggio in occasione di “Ho uno spettacolo nella testa che si chiama vita!” portato in scena dai ballerini di All Dance Academy affiliata Uisp. Uno spettacolo magistralmente ideato e diretto da Michela Cremona e Claudia Pintus. Al loro fianco Adele Patrini, presidente di Caos, che insieme all’attore Marco Airoldi ha intervistato ospiti illustri: il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti, Francesca Rovera responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi, la genetista Ileana Carnevali, il dottor Franco Angelini.

Il messaggio corale e condiviso è che la salute e il benessere sono la ricchezza più grande che va tutelata e difesa a partire dalle istituzioni, attraverso gli ospedali, la prevenzione, la ricerca genetica ma anche attraverso il nostro amore per noi stessi, la cura del nostro corpo – magari attraverso la danza – e anche la cura della nostra mente “pensando sempre positivo, nonostante tutto, e guardando sempre il bicchiere mezzo pieno”. Un successo meritato per All Dance Academy e per Caos che ci hanno messo il cuore!

BOCCE – Vharese, che domenica bestiale

Anni fa Fabio Concato cantava “Che domenica bestiale” e non c’è titolo più azzeccato per descrivere la domenica del settore bocce. Impegnati nella finale di ritorno, che assegnava il pass per le prossime finali nazionali di Roma, Joseph Guzzi, Stefania Capece, Maria Grazia Scapin e Marta Sapia, non hanno sbagliato nulla vincendo 6 incontri sui 6 disputati contro la Bocciofila Bonate Sopra.

Dopo la più che comprensibile tensione iniziale, vista la posta in palio, la squadra del Vharese affiliata Uisp, sapientemente guidata da Paolino, Thierry ed Emilio e supportata dal tifo dei compagni a bordo pista, ha sfoderato colpi straordinari e rispondendo colpo su colpo alle giocate degli avversari. Un grande anche al “giovanotto” Cattaneo per l’organizzazione.