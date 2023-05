Da Machiavelli a Picozzi: a Varese torna il festival “Nord in giallo”

Il thriller è un genere letterario molto amato e Varese gli rende omaggio con la nuova edizione del festival “Nord in giallo”. L’evento si terrà dal 9 all’11 giugno e vedrà la partecipazione di autori di grande spessore come Loriano Machiavelli, Bruno Morchio, Valerio Varesi, Patrizia Zappa Mulas, Valeria Corciolani, Massimo Picozzi, Alessandro Robecchi e molti altri ancora. Ma non solo libri, ci saranno anche proiezioni di film, incontri per il pubblico dei più piccoli e uno spettacolo teatrale.

La presentazione del programma si è svolta a Palazzo Estense di Varese con l’assessore alla Cultura, Enzo Laforgia, la consigliera delegata alla cultura Manuela Lozza e i rappresentanti delle sette librerie coinvolte nella realizzazione del festival.

«Poliziesco, giallo, noir, investigativo, thriller, mistery, kriminalroman: sono tanti i modi per definire quello che è uno dei generi letterari più frequentati dai lettori di ogni età –ha spiegato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – ed è il genere che oggi ha saputo meglio esplorare ed indagare le trasformazioni, le contraddizioni, i misteri del nostro tempo, confluendo in una sorta di romanzo storico e sociale. Attraverso le voci più significative del panorama editoriale contemporaneo, con il festival Nord in Giallo desideriamo proporre una visione dei paesaggi sociali, culturali e criminali del Nord del Paese. Per la prima volta inoltre ci sarà uno spazio dedicato alle letture noir dei giovani e giovanissimi, con la sezione Giallo Junior».

E continua: «Un’iniziativa che si colloca all’interno del grande cantiere di iniziative che abbiamo aperto con la biblioteca e che ruota intorno al libro e al suo valore di rigenerazione sociale. Siamo convinti che il libro sia un motore importante anche per riattivare relazioni sociali, crescita civile e anche curiosità ed emozione».

Il festival ospiterà ben trenta autori da tutta Italia con le loro storie: si parte venerdì 9 giugno alle ore 16.00 con Giallo Junior, con la varesina Giuditta Campello e Christian Hill. Segue poi dalle 18.00 la sezione Incontro gli autori, con Loriano Macchiavelli, Bruno Morchio, Valerio Varesi, Patrizia Zappa Mulas . Chiude alle 21.00 la serata l’appuntamento con Il Giallo al cinema, con la proiezione di “Finché c’è prosecco c’è speranza” di Antonio Padovan

Sabato 10 giugno dalle ore 16.00 nuovo appuntamento con Giallo Junior: saranno ospiti Fausto Vitaliano e il vincitore della sezione dedicata alla narrativa per ragazzi all’interno del concorso letterario Ceresio in Giallo 2022/23. Dalle ore 18.00 incontro con gli autori: presenti Ben Pastor, Valeria Corciolani, Massimo Picozzi, Alessandro Robecchi. Alle 21.00 è il momento di Giallo a teatro, con lo spettacolo Bella con l’anima, tratto dall’omonimo racconto di Antonio Zamberletti. Domenica 11 giugno dalle ore 18.00 ci saranno Luca Crovi, Marina Visentin, Rosa Mogliasso per l’Incontro con gli autori, mentre alle 21.00 chiude il festival la proiezione di Milano calibro 9 di Fernando Di Leo.

Ricco di appuntamenti anche il fuori festival, dal 3 al 17 giugno, che quest’anno vede coinvolte sette librerie della città. Appuntamento dunque sabato 3 alle 17.30 con Alessandro Bongiorni alla Mondadori Bookstore. Mercoledì 7 giugno la Libreria Libraccio alle ore 18.00 ospita Gino Marchitelli, mentre mercoledì 14 alle 18.00 alla Libreria Feltrinelli ci sarà Rosa Teruzzi. Si prosegue giovedì 15 alla Libreria Feltrinelli con Cocco & Magella, che sarà presentato alle ore 18.00. E ancora venerdì 16 ospite Laura Veroni alla Libreria Ubik Piazza del Podestà, alle ore 18.30. Infine sabato 17 la Libreria Ubik ospieta Gian Andrea Cerone , dalle ore 11.00.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito ufficiale www.nordingiallo.it, dove è possibile trovare tutti gli appuntamenti e gli incontri in programma.