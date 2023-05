Ecco i nomi dei sindaci eletti in provincia di Varese

Si è conclusa la conta dei voti e il responso è arrivato: ecco chi sono i sindaci eletti nei sette comuni della provincia di Varese e in quello dell’alto milenese Cerro Maggiore. Questa tornata elettorale ha coinvolto Agra, Angera, Azzate, il nuovo comune di Bardello con Malgesso e Bregano, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo e Venegono Superiore. Lonate Pozzolo è il comune più grande, con 11.300 abitanti, mentre Agra il più piccolo, con 400 abitanti in anagrafe. I RISULTATI:

Agra

Ad Agra il sindaco uscente Luca Baglioni è stato trionfalmente riconfermato alla guida dell’amministrazione comunale di Agra per altri 5 anni. Sostenuto dalla lista “Uniti per Agra”, Baglioni ha ottenuto una convincente vittoria con 166 voti, su un totale di 223 – di cui 12 nulle e 1 bianca – contro i 49 di Sara Ranzoni di “Agra in Movimento” e i 5 di Andrea Bariani di “Agra Alternativo”.. LEGGI QUI

Angera

“Sogniamo una nuova Angera”. Sono queste le prime parole del nuovo sindaco di Angera Marcella Androni, eletta insieme alla lista Allea con ben 1286 voti raccolti alle urne. Una vittoria schiacciante quella del gruppo e del medico di base che ai piedi della Rocca Borromea nel 2019 aveva raccolto il maggior numero di preferenza, oltre 280, sempre con la lista fondata nel 2017 da Milo Manica e Giacomo Baranzini. LEGGI QUI

Azzate

Raffaele Simone è il nuovo sindaco di Azzate. Con 935 voti “Azzate a Colori” ha battuto Progetto Comune del sindaco uscente Gianmario Bernasconi che ha preso 831 voti. Quelli Della Contea, la lista di Mirko Tiso, 82 voti e Antonio Facciuti di Movimento Alternativo 46.. LEGGI QUI

Venegono Superiore

È Fabiano Lorenzin, candidato di Con Senso Civico, il nuovo sindaco di Venegono Superiore. Lorenzin alla guida di un’inedita coalizione che ha unito persone delle tre civiche in corsa nella precedente tornata elettorale, ha vinto sulla coalizione di centro-destra che vedeva insieme Lega Forza Italia e Fratelli d’Italia e candidava l’assorre ai servizi sociali Maria luisa Limido. LEGGI QUI

Lonate Pozzolo

A Lonate Pozzolo vince di 150 voti Elena Carraro, su Nadia Rosa. Buono il risultato del gruppo dei “cittadini” di Tiziano Bonini, che prende due consiglieri di minoranza (tre al gruppo di Nadia Rosa).

Carraro ha anche ufficializzato anche la giunta: Andrea Colombo vicesindaco, Rino Portogallo Mario Volontè, Raffaella Bandera, Mauro Andreoli LEGGI QUI

Jerago con Orago

Il sindaco uscente Emilio Aliverti è stato riconfermato dai suoi cittadini alla guida di Jerago con Orago. Aliverti ha battuto con il 52% dei consensi lo sfidante Salvatore Marino, il candidato del centrodestra unito.

Bardello con Malgesso e Bregano

Giuseppe Iocca, candidato della lista “Costruiamo il Futuro Uniti”, è il nuovo sindaco del comune di Bardello con Malgesso e Bregano. La lista di Iocca, “Costruiamo il Futuro Uniti”, ha ottenuto 804 voti, pari al 51,24% delle preferenze. Questo risultato le ha permesso di conquistare 8 seggi nel consiglio comunale, la maggioranza rispetto agli altri partiti. La lista “Insieme”, con Monica Maestroni candidata a sindaco, è arrivata seconda con 715 voti, pari al 45,57% delle preferenze, assicurandosi 4 seggi nel consiglio. La terza lista in competizione, “Bardello Malgesso Bregano Alternativo MA”, guidata dal candidato sindaco Gianni Armiraglio, ha ricevuto soltanto 50 voti, pari al 3,19% delle preferenze. Non ha quindi ottenuto alcun seggio nel consiglio comunale. LEGGI QUI

Cerro Maggiore (Altomilanese)

Nuccia Berra sarà sindaco di Cerro Maggiore anche per i prossimi cinque anni. Lo hanno confermato le urne delle elezioni amministrative, che domenica 14 e lunedì 15 maggio hanno visto i cittadini del paese tornare al voto per scegliere la prima cittadina in una sfida tutta al femminile e rinnovare il consiglio comunale. LEGGI QUI