Luca Baglioni riconfermato sindaco di Agra

Il sindaco uscente Luca Baglioni è stato trionfalmente riconfermato alla guida dell’amministrazione comunale di Agra per altri 5 anni.

Sostenuto dalla lista “Uniti per Agra”, Baglioni ha ottenuto una convincente vittoria con 166 voti, su un totale di 223 – di cui 12 nulle e 1 bianca – contro i 49 di Sara Ranzoni di “Agra in Movimento” e i 5 di Andrea Bariani di “Agra Alternativo”.

«Siamo molto contenti di questo risultato. Vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi 5 anni. Il paese è fondamentalmente coeso con il nostro programma e per questo ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di continuare a sostenerci. Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per mantenere e rafforzare i risultati finora raggiunti» ha detto Baglioni.

Riconfermati all’opposizione, invece, Sara Ranzoni, Barbara Barozzi e Claudio Omati. Niente da fare per la lista “Agra in Movimento”, che avendo ottenuto solo 5 voti e una preferenza per Giorgia Gasparini, non vedrà nessuno dei suoi membri entrare in consiglio comunale.

«Ringraziamo coloro che ci hanno votato e facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Luca Baglioni per la sua riconferma come sindaco di Agra. Nonostante la nostra posizione di opposizione, continueremo a impegnarci per il bene della città, così come fatto in questi 5 anni» ha aggiunto Ranzoni.

LE PREFERENZE

Uniti per Agra

Davide Ferrari (18)

Ernesto Griggio (19)

Ilario vecchio (27)

Andrea Colombo (32)

Gennaro Caruso (17)

Ballinari Emilio (17)

Monica Origoni (7)

Michela Colombo (2)

Samuele Omati (0)

Agra in Movimento

Barbara Barozzi (26)

Daniele colombo (0)

Augusto Agomi 2 (0)

Michela Piccardi (1)

Adriano Angelo Bresciani (0)

Sergio colombo (0)

Claudio Omati (14)

Agra Alternativo

Sergio Belluzzi (0)

Patrizia Ciprian (0)

Giorgia Gasparini (1)

Elisa Lunardi (0)

Venezia Liguori (0)

Martina Scarafile (0)

Alfredo Garavaglia (0)