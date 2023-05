Fabiano Lorenzin è il nuovo sindaco di Venegono Superiore

E’ Fabiano Lorenzin, candidato di Con Senso Civico, il nuovo sindaco di Venegono Superiore.

Lorenzin alla guida di un’inedita coalizione che ha unito persone delle tre civiche in corsa nella precedente tornata elettorale, ha vinto sulla coalizione di centro-destra che vedeva insieme Lega Forza Italia e Fratelli d’Italia e candidava l’assorre ai servizi sociali Maria luisa Limido. Con Senso Civico si è imposto sulle altre tre liste con un distacco notevole, vincendo in tutte le cinque sezioni con un importante distacco dalla lista del centro-destra. Al palo le altre due civiche, Idee in Comune e Venegono Domani, che però, secondo un primo conteggio, dovrebbero comunque portare il capolista in consiglio comunale.