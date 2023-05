I Cinque Stelle indicano le strategie per lo sviluppo futuro di Varese: inclusione, innovazione e sostenibilità

L’ultimo piano del governo del territorio risale al 2014. Ora è arrivato il momento di pensare allo sviluppo futuro che dovrà essere ecologico, inclusivo e con una visione globale. Lo chiedono gli esponenti del Movimento 5 Stelle che lanciano il proprio documento in vista della discussione appena iniziata.

Luca Paris, consigliere comunale, ha indicato le linee strategiche che vanno dalla tutela del suolo con uno stop deciso al consumo oggi attestato sui 2,4 ettari al giorno, all’abbattimento delle emissioni inquinanti in particolare alle polveri sottili, all’inclusione delle persone fragili, anziani o con disabilità ma anche alle mamme con carrozzine e passeggini.

Indicazioni generali ma che già indicano un atteggiamento propositivo di confronto: « Vogliamo far sì – ha spiegato Paris – che nel dibattito e confronto crescano idee innovative, per uno sviluppo coordinato della città, tecnologicamente avanzato e nel rispetto dell’ambiente. Riflessioni che partono da progetti già in essere di rigenerazione o riqualificazione e inglobino altrui strumenti essenziali come il PUMS. In città ci sono cantieri già avviati come quello delle stazioni, altri progetti pronti come per Piazza Repubblica e la caserma Garibaldi e poi investimenti previsti dal PNRR. cantieri importanti che dovranno convergere in un unico documento progettuale».

Tra le iniziative che i 5 Stelle indicano c’è il PMRR cioè il Piano Municipale di Ripresa e Resilienza: « Ci auguriamo che il nuovo PGT non preveda nuovi insediamenti destinati alla grande distribuzione ma crei opportunità per nuovi modelli di insediamento di attività del terziario, residenziale o di commercio di prossimità, rispettosi della sostenibilità energetica».

E sulle energie rinnovabili e le tecnologie eco compatibili puntano anche per lo sviluppo dell’illuminazione pubblica, postazioni di ricarica per auto o velocipedi, fitodepurazioni con accumulo per il recupero idrico: linee strategiche applicabili sia al pubblico sia al privato che avranno misure premianti per chi mostra sensibilità e attenzione.

La strategia delineata dai 5 Stelle ha un respiro sovracomunale: « Sono idee e proposte che sosterremo in tutte le amministrazioni che vorranno ascoltarci – ha commentato il coordinatore provinciale Luigi Genoni – a cominciare dal Comune di Saronno a cui presentiamo le stesse istanze. Abbiamo incontrato il Presidente della Provincia Marco Marini a cui abbiamo chiesto notizie in merito all’iter del Pianto territoriale di coordinamento provinciale che definirà una strategia più ampia. Ci ha assicurato che è in dirittura d’arrivo».

Sull’attenzione particolare alle fasce più deboli interviene Francesca Bonoldi: « La discussione attorno al PGT è l’occasione per riflettere su un nuovo welfare di comunità. Sollecitiamo il comune a un piano di abbattimento di tutte le barriere architettoniche e ad attuare il piano di accessibilità urbana. Non si tratta di strumenti nuovi ma di progettualità già previste dalla normativa nazionale. Tra i suggerimenti che proponiamo c’è il “co – housing” sociale per le fasce anziane della popolazione, per chi è in difficoltà, diffuso in tutti i quartieri. La soluzione della coabitazione porterebbe benefici sia economici sia sociali. Anche i parchi gioco devono diventare tutti inclusivi: non si tratta di costruirne di nuovi ma di implementare quelli già aperti sul territorio dotandoli di attrezzi adeguati».

Il cammino del PGT varesino è ancora lungo: i 5 Stelli offrono collaborazione e disponibilità a costruire nuove soluzioni per la città.