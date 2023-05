I Frogs si prendono il derby: Skorpions battuti 21-14

Grande atmosfera al “Vigorelli” di Milano per il derby tra i Frogs Legnano e gli Skorpions Varese, un match che, per volontà del presidente nero-argento Ettore Guarneri, si è trasformato in un appuntamento ancor più speciale. La partita, infatti, valeva anche ai fini dell’assegnazione del primo Trofeo Simec, occasione per commemorare alcune tra le figure più importanti nella storia del team legnanese: la coppia di dirigenti Ulrico Lucarelli e Marisa Pecis, e i giocatori Riccardo Viganò e Eros Roncaia, tutti indimenticabili protagonisti dell’epoca d’oro dei Frogs e legati indissolubilmente al ricordo della vittoria nell’Eurobowl del 1989. (Foto Cinzia Roganti)

La partita non ha deluso le aspettative, anche se a dominare sono state soprattutto le difese, con gli attacchi a lungo in difficoltà. A sbloccare il risultato sono stati i Frogs sul finire del secondo quarto di gioco con il lancio di Eystin Salum per il rientrante Monquavion Brinson, e trasformazione di Emanuele Nirta per il 7-0.

Grande battaglia anche nella ripresa e qualche spettacolare azione offensiva da parte soprattuto degli Skorpions, con il gioco aereo guidato dal QB americano Calvin Brownholtz, che produce i primi risultati agguantando il pareggio grazie alla bella ricezione in endzone di Nicolò Pulsinelli. Stefano Granelli realizza l’extra point e il tabellone si aggiorna: 7-7. Le schermaglie difensive continuano e decisiva diventa così l’ultima frazione di gioco con i Frogs che rimettono la testa avanti ancora con Brinson (e Nirta per il +1), gli Skorpions che pareggiano con una grande corsa di Dylan Auriemma (e trasformazione di Granelli) per poi arrivare al big play finale, a tempo quasi scaduto, firmato ancora una volta da Salum che con una corsa personale di oltre 60 yard coglie impreparata la difesa varesina e chiude i giochi, dopo la trasformazione di Nirta, sul 21 a 14.

A fine incontro, spazio anche per le premiazioni ai due MVP, uno per parte: Eyistin Salum e Calvin Bronholtz, scelti da Tony Addona e Nick Holt, i due Head Coach. Una vittoria importantissima per i Frogs, che raggiungono gli Skorpions al quinto posto (3 vittorie e 3 sconfitte a testa) e vedono il traguardo playoff ancora più vicino.