Incendio in una segheria a Vergiate sul Sempione

I vigili del fuoco stanno intervenendo in forze per un incendio in una segheria a Vergiate, sulla Statale del Sempione all’ingresso dell’abitato.

L’allarme è scattato poco prima delle 14: il comando Vigili del Fuoco di Varese ha inviato in posto un’autopompa dal distaccamento di Ispra (il vicino distaccamento di Somma Lombardo è chiuso), oltre ad autobotte e autoscala dal comando. Secondo le prime informazioni l’incendio è partito da un silos che contiene scarti di lavorazione.

Gli interventi sui silos sono complessi e anche piuttosto lunghi: il grande contenitore in metallo viene inondato d’acqua per bagnare il materiale ed evitare che l’incendio continui ad essere alimentato. Alle ore 15 le operazioni erano ancora in corso.

Il complesso industriale si trova discosto dalla strada principale e invece immediatamente a ridosso della ferrovia Milano-Domodossola; non risultano comunque problemi alla circolazione dei treni.

Articolo aggiornato alle ore 15.00 di mercoledì 31 maggio 2023