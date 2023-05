Incidente tra auto e moto sulla strada tra Maccagno e Tronzano, due feriti

Un incidente stradale tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di due persone nel pomeriggio di venerdì 26 maggio sulla statale tra Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore.

L’incidente si è verificato attorno alle 17.40 in via Europa. Una vettura usciva da una strada laterale che scende dal centro abitato di Pino mentre arrivava una motocicletta proveniente da Luino che viaggiava in direzione Zenna. Per non invadere la corsia opposta rischiando così un frontale, la moto non è riuscita ad evitare impatto con l’auto. Sul posto due ambulanze di Padana Assistenza e Croce Rossa Luino., insieme alla POlizia locale di Maccagno.

Feriti sia il conducente della moto, che ha riportato un politrauma, sia la persona che viaggiava sul sellino posteriore, medicata per escoriazioni e traumi agli arti inferiori e superiori. Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo.