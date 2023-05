Investito un ciclista a Varese

Incidente stradale a Varese con l’investimento di un ciclista. È accaduto poco dopo le 18:30 di giovedì 25 maggio, in viale Borri.

Sul posto automedica e ambulanza per soccorrere un uomo di 33 anni. Intervenuti in codice rosso, i mezzi di soccorso hanno poi trasportato l’uomo in codice verde al pronto soccorso.