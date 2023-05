La mostra degli studenti del liceo Frattini di Varese sul Plis della Bevera si sposta a Palazzo Estense

La mostra dedicata al Plis della Bevera, realizzata dalla classe 5 C del Liceo Artistico Frattini di Varese, si sposta nel porticato di Palazzo Estense dopo essere stata inaugurata nel Museo Tattile di Villa Baragiola.

Nei prossimi giorni dunque sarà possibile per tutti vedere il grande lavoro fatto dagli studenti, mossi dall’obiettivo di far conoscere ai cittadini uno spazio naturale con la sua flora e fauna. La mostra però raccoglie anche una serie di proposte per avvicinare i fruitori del Plis con il territorio.

Gli studenti infatti hanno pensato anche ad una serie di progetti da inserire nel Parco per una sua maggiore valorizzazione. Insomma una mostra tutta da scoprire su un luogo splendido a due passi dal centro di Varese.