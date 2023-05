L’Apar di Busto Arsizio lancia “L’educatore risponde”, il Telefono Amico per i padroni di cani

Prende il via il 1 giugno un nuovo servizio dedicato ai proprietari dei cani, “L’educatore risponde”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con APAR, l’associazione che gestisce il canile comunale di via Canale.

Per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) un esperto educatore dell’Apar sarà a disposizione (chiamando il numero di telefono 3513425669 dalle 15 alle 18) per rispondere a dubbi e dare consigli sulla convivenza con il proprio cane o per dare tutte le indicazioni necessarie a chi vorrebbe accogliere un cane nella propria vita.

«È molto importante cominciare a diffondere, in maniera davvero capillare, una seria cultura cinofila. Oggi come oggi, l’animale da compagnia è diventato elemento integrante della nostra vita quotidiana, ragion per cui risulta fondamentale avere cognizione dei comportamenti da assumere. Questa prima iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, che si svilupperà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, focalizzandosi per il momento sull’esigenza di rispondere a quei piccoli dubbi che spesso mettono in crisi il rapporto umano-animale. Una sorta di telefono amico, che di sicuro consentirà di superare quel tanto facile quanto pericoloso fai da te, particolarmente diffuso oggigiorno» – commenta l’assessore Salvatore Loschiavo.