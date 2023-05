L’Oms dichiara finita l’emergenza Covid

Si è svolta nella giornata di giovedì 4 maggio la 15ma riunione del Comitato di emergenza per il Covid-19, convocata dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al termine dell’incontro il Comitato tecnico dell’Oms, come spiegato dallo stesso Ghrebreyesus, «ha raccomandato la fine dello stato di emergenza ed io ho accettato l’indicazione».

Lo stato di emergenza sanitaria internazionale era stato dichiarato il 30 gennaio 2020.

«Questo è un momento da celebrare – le parole di Ghebreyesus riportate da Ansa – ma è anche un momento per riflettere. Deve restare l’idea della potenziale minaccia di altre pandemie. Ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci meglio e riconoscerle prima, ma globalmente una mancanza di coordinamento potrebbe inficiare tali strumenti. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori».