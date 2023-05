Lu-Ve Group ancora leader nell’ambito della sostenibilità

Lu-Ve Group si conferma Leader della sostenibilità. Per il terzo anno consecutivo la multinazionale varesina, quotata al segmento Euronext Star Milan, tra i maggiori operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria, si posiziona tra le migliori 200 realtà italiane in ambito ESG. Il riconoscimento certifica il costante impegno di Lu-Ve Group in progetti e iniziative volte a promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile e green.

Condotta da Statista, la ricerca ha preso in considerazione oltre 1.500 report di aziende operanti in Italia, focalizzandosi sulle tre macro-aree della sostenibilità – ambientale, sociale e governance – selezionando le realtà che sono riuscite meglio a integrare scelte consapevoli di tipo ambientale, sociale ed economico nelle proprie pratiche aziendali.

Nello scorso biennio, Lu-Ve Group aveva già ricevuto altri riconoscimenti in tema di sostenibilità: “Aziende più attente al clima 2022” e “Green Star Sostenibilità” nel 2021 e nel 2022.

“I mutamenti climatici stanno generando e genereranno, a livello globale, effetti negativi sempre più forti sull’economia, sull’ambiente e sulla vita di ciascuno di noi. Lu-Ve Group ha risposto promuovendo soluzioni tecnologicamente avanzate e a ridotto impatto ambientale. Da tempo noi realizziamo prodotti sempre più efficienti ed eco-compatibili in termini di consumi energetici, di prestazioni ottimizzate e di impiego di fluidi refrigeranti naturali” commenta Matteo Liberali, AD di Lu-Ve Group. “Mi piace però ricordare che Lu-Ve Group è nata sostenibile. Sin dalla sua fondazione Lu-Ve Group ha dimostrato attenzione ai temi ESG che ora sono prepotentemente alla ribalta. Da tempo, abbiamo costruito le basi per rispondere a queste esigenze. Sappiamo che è fondamentale trovare nuovi modi per promuovere la sostenibilità a livello globale. È la nostra sfida come leader di mercato. Siamo orgogliosi del nostro percorso verso un mondo evoluto, migliore, equilibrato e consapevole”.