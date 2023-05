“Affitto insostenibile”: l’unico alimentari della Veddasca rischia di chiudere

L’unico alimentari della Val Veddasca si trova sull’orlo della chiusura a causa dei prezzi insostenibili che gravano sull’attività. La proprietaria, Lauretta, ha voluto rendere nota la difficile situazione attraverso un post sulla pagina Facebook di “A Büteghe da Lauretta” e un annuncio affisso all’entrata del negozio, lanciando un appello per ottenere condizioni di affitto più ragionevoli e garantire la sopravvivenza del locale.

Se “qualcosa” non cambierà, la disdetta dei contratti di affitto in corso, che avrà effetto a partire dal primo maggio, segnerà una data limite per la gestione dell’alimentari bar: il 31 ottobre 2023. Le ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione sono molteplici e ben delineate dalla stessa Lauretta.

Innanzitutto, l’affitto dei locali e la licenza necessaria per l’attività sono soggetti a continui aumenti che si sono ormai rivelati insostenibili per la proprietaria. A questi si aggiungono gli incrementi generalizzati dei costi degli alimenti e delle merci, causati dall’inflazione, che non possono essere completamente ripercossi sui clienti. E in più, c’è la grande difficoltà nel reperire i prodotti necessari, perché come scritto nell’avviso pubblicato «nessun fornitore è disposto ad arrivare nella valle in cui si trova il negozio, rendendo l’approvvigionamento un’impresa complessa e costosa».

I crescenti costi energetici, tra cui l’energia elettrica per l’illuminazione e il funzionamento delle attrezzature, insieme al carburante necessario per i frequenti viaggi in valle per l’acquisto delle merci, contribuiscono all’accumulo delle spese. Problemi a cui si aggiunge quello della diminuzione di persone in valle, fenomeno iniziato durante la pandemia e ancora non completamente risolto.

«Comprenderete quindi che tutto quanto sopra causa una passività della attività commerciale e quindi, seppur a malincuore, sono obbligata a lasciare il negozio attuale nelle tempistiche su esposte – si legge nell’avviso pubblicato da Lauretta -. Ben conscia dell’importanza che il mini market e servizi connessi hanno per il bene della comunità dell’alta Valle, spero vivamente di poter continuare l’attività in condizioni di affitto più ragionevoli e più in linea con la realtà locale. A tal proposito mi auguro di poter trovare un’alternativa con modalità da identificare al più presto anche con il vostro aiuto e supporto. Infine, desidero ringraziare tutti voi per la disponibilità e l’affetto che mi avete mostrato in questi sette anni, non dimenticando l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, che anche in questo momento mi sta supportando in quanto attività che fornisce un importante servizio per la comunità».