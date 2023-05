Quarta affermazione per i Patrini: Thunder’s Milano battuti 6-2

Quattro su quattro per i Patrini Malnate, che vincono 6-2 al Centro Kennedy di Milano, contro i padroni di casa dei Thunder’s Five. Prosegue così la stagione da imbattuti dei malnatesi che anche domenica 7 maggio hanno saputo trovare le chiavi giuste per conquistare la quarta vittoria stagionale in quattro gare disputate.

La cronaca si potrebbe condensare in una sola parola, un solo nome: Gaetano Casale (5 su 9 in battuta, 1 pbc e 15 assistenze), onnipresente nel proprio schieramento difensivo a vanificare le tante battute buone del valido line-up milanese.

Il risultato, dopo l’efficace esordio d’attacco dei Patrini nei primi due inning, subito ridimensionato dai Thunder’s nel loro turno, è rimasto bloccato dal buon lavoro di entrambe le difese fino agli ultimi due inning, nei quali i Malnatesi hanno saputo consolidare il punteggio, questa volta senza una valida risposta dei Milanesi fino al finale 6-2. Per i Patrini da segnalare anche le prestazioni di Trombini (3 su 9 e 3 assistenze) e Rosafio (3 su 9, 1 pbc ed 1 a).

Non è stata una gara semplice per i Patrini, che grazie all’orgoglio che da sempre li caratterizza hanno saputo far fronte al momento di difficoltà aiutandosi l’uno con l’altro.