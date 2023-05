Riapre la Forcora, “servizi e turismo per tutte le stagioni”

Si chiama “In Forcora” e vuole essere un punto di appoggio per le esigenze di quanti frequentano la montagna e le sue innumerevoli vite che vanno dagli sport invernali (neve permettendo) all’escursionismo passando per gli sport da fare sui pedali o sulle gambe, a seconda dei gusti. Il locale è aperto da pochi giorni. «Noi siamo ora a disposizione di tutti, per dare un servizio legato ad un concetto di turismo destagionalizzato, non esclusivamente di ristorazione. Anzi», spiega Mauro Raineri che assieme ad altri due soci ha rilevato la gestione della struttura comunale alla Forcora, rimasta ferma per sei mesi in occasione del cambio gestione e riaperta lo scorso fine settimana.

Una sorta di “battesimo dell’acqua“, più che del fuoco, con un weekend di tempo incerto, ma che via via si sta avvicinando al giorno dell’inaugurazione ufficiale prevista per i primi gi giugno. Le sorprese da svelare sono molte, assicura Mauro, «ma sin d’ora voglio chiarire che non siamo solo un ristorante, dove peraltro assaggiare i gusti della regione insubrica, con prodotti e piatti locali, ma anche un punto di riferimento a tutte le ore per chi passa da qui e vuole una merenda, un panino o un tagliere di salumi. Inoltre metteremo a disposizione il nostro spazio per gli amanti della Forcora e per quanti ancora non la conoscono, dalle bici alle camminate e a tutto quello che riguarda gli appassionati dei numerosi sporto che qui si possono praticare».

Il contratto col Comune proprietario della struttura durerà sei anni più sei «quindi un investimento nel medio periodo che ci permetterà di attivare diversi posti di lavoro per l’economia della valle», conclude Mauro.

Una notizia che fa da contrappeso con un altro avvenimento che riguarda la valle e i suoi residenti: l’sos lanciato da Laura Locatelli della Bottega di Armio in difficoltà per il caro affitti e che chiuderà i battenti il prossimo ottobre se non troverà una alternativa.