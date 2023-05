Sindacati autonomi e Assemblea Popolare in piazza a Busto Arsizio contro le armi all’Ucraina

Dall’emergenza pandemica all’emergenza bellica il passo è stato breve. Con questo slogan scendono in piazza Garibaldi a Busto Arsizio sabato 27 maggio (ore 15) alcune sigle sindacali (Al Cobas, Sgc, Lmo) e l’Assembela Popolare di Busto Arsizio, molto attiva durante la pandemia contro il green pass e con una posizione scettica sui vaccini.

I temi della manifestazione: contro l’invio di armi all’Ucraina, contro l’attuale governo Italiano, contro la NATO, le discriminazioni e la soppressione della democrazia, contro la precarizzazione del mercato del lavoro e contro le morti sul lavoro e per il lavoro. Manifesteranno per il diritto di sciopero, di opinione e di dissenso dentro e fuori i luoghi di lavoro, l’aumento dei salari e delle pensioni e il recupero dell’inflazione (scala mobile), per la tutela della salute e dell’ambiente.