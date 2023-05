Sulla ciclabile della Valle Olona arriva l’asfalto sulla costa tra Fagnano e Solbiate

Aveva fatto discutere nei mesi scorsi e anche ora l’asfaltatura id alcuni tratti di ciclopedonale in Valle Olona crea dibattito. L’ultimo intervento – attuato dalla Provincia – ha riguardato il tratto in pendenza sotto il viadotto di Pedemondana, da Solbiate Olona a Fagnano.

Un tratto particolarmente disagevole per il fondo molto “rude”, di sassi e pietre, più che sterrato. Combinato con la pendenza, poteva anche essere fonte di pericolo. Di sicuro ora la superficie liscia è più percorribile e in effetti proprio questo è l’indirizzo di massima che ha guidato l’ente Provincia nel realizzare una serie di interventi di questo tipo, sui tratti “complementari” della ciclabile (che nel suo percorso principale è asfaltata).

Come già mesi fa, nella community Oggi in Valle Olona l’ultimo intervento ha fatto discutere, dividendo gli iscritti tra chi apprezza l’asfalto per ragioni di sicurezza e maggiore accessibilità per tutti (ciclisti, ma anche runner, persone disabili, famiglie con bambini in passeggino, ecc) e chi invece contesta l’intervento che rende più “urbana” una zona che molti frequentano proprio per il piacere di ritrovarsi in mezzo alla natura.

Il tratto in pendenza tra Solbiate e Fagnano, come appariva prima della asfaltatura