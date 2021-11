Ecco perchè si stanno asfaltando pezzi di pista ciclabile in Valle Olona

Sono ormai settimane che si discute del cambiamento avvenuto lungo la ciclabile della valle Olona: alcuni tratti del percorso, infatti, sono stati asfaltati.

Una decisione che ha diviso i fruitori della valle: sui social e in particolare sul gruppo Facebook di Varesenews, Oggi in valle Olona, sono numerose le foto e i commenti di coloro che puntano il dito su questa scelta.

QUELLI CONTRARI: “UNA COLATA DI GRIGIO NEL VERDE”

Un brusio, sempre diventato più forte, è stata la reazione di tanti avventori della valle, che amano trascorrervi il tempo libero fra camminate e momenti di sport in bicicletta o di corsa. I più contrari al nuovo assetto della ciclo-pedonale hanno fatto riferimento al valore di preservare la bellezza del luogo in modo naturale, occupandosi sì dello sfalcio dell’erba alta, ma senza modificare il fondo.

I commenti dei contrari sono tanti e diverisificati: “Una striscia di grigio in mezzo al verde”, “La natura si ribellerà all’uomo” e ancora “Avrebbero potuto riparare le buche, ma senza coprire tutto con una colata di cemento”: sembra che arrivare in valle e trovare l’asfalto non sia piaciuto a chi cerca un ambiente il più incontaminato possibile.

QUELLI A FAVORE: “ADESSO POSSO ANDARE IN VALLE CON LA SEDIA A ROTELLE”

Fra i numerosi commenti di coloro che osteggiano la trasformazione avvenuta, c’è chi apre invece a una importante riflessione sulle barriere architettoniche. Alcuni lettori hanno infatti esortato gli altri a pensare a come l’asfaltatura possa rappresentare un cambiamento per chi siede su una sedia a rotelle: se prima la ciclo-pedonale era un luogo impossibile su cui muoversi, grazie al nuovo fondo andare a fare un giro in valle non è più impossibile. Inoltre diversi lettori hanno evidenziato la pericolosità della situazione precedente in alcuni punti, ad esempio fra Fagnano e Solbiate Olona, in un tratto in pendenza, luogo in cui frequentemente si sono registrate cadute e danni alle biciclette a causa dei sassi presenti.

Il tratto in pendenza fra Solbiate e Fagnano Olona

“Con l’asfalto è più agevole correre o pedalare” hanno scritto i lettori che hanno accolto di buon grado il cambiamento.

PAROLA ALLE ISTITUZIONI

Fra favorevoli e contrari, dunque, la diatriba va avanti. Nel quadro della polemica, qualche settimana fa sono state coinvolte le Istituzioni.

Tra le parti che sono state asfaltate, infatti, c’è anche il tratto di Gorla Minore, subito sotto le scalette che collegano il fondovalle al collegio Rotondi e dunque al paese. Dopo le pesanti critiche di una cittadina gorlese, che additava l’amministrazione comunale di Gorla Minore di essere responsabile di questa scelta, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Migliarino ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando come si tratti di una decisione di competenza provinciale.

Abbiamo dunque chiesto al presidente della Provincia, Emanuele Antonelli, di fornire le ragioni della scelta di cementificare alcuni tratti della ciclabile.

«La decisione è stata presa durante la conferenza dei Sindaci: a maggioranza è passato il sì all’asfaltatura, per un discorso soprattutto legato alla manutenzione. In alcuni tratti, infatti, il fondo continuava a rovinarsi – spiega Antonelli, che garantisce però questo approccio solo nei casi di reale necessità – la ciclabile non verrà asfaltata in toto, ma solo nei tratti che presenteranno buche o un fondo troppo rovinato».

Il presidente della Provincia ammette di non aver ottenuto l’unanimità da parte dei colleghi sindaci: «Alcuni Primi cittadini hanno espresso le loro perplessità in merito all’asfaltatura della ciclabile, ma la maggioranza ha comunque votato a favore, quindi la proposta è passata».

Spostando lo sguardo un po’ più in là, sembra inoltre che la ciclabile della valle Olona non sia il solo percorso interessato da questo cambiamento: anche in altre parti della provincia, sui percorsi pedonali potrebbe arrivare l’asfalto. Fra verde e grigio, intanto, la discussione prosegue.