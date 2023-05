Un appello ai mecenati di Busto Arsizio per salvare la chiesa seicentesca di Cascina dei Poveri

L’associazione Riabitare (ex-comitato Pro Cascina dei Poveri) è ad un passo, ormai, dalla sua costituzione e intanto le attività attorno alla Cascina dei Poveri di Busto Arsizio continuano a brulicare come quella che il prossimo 11 giugno vedrà protagonisti, ancora una volta, gli studenti del liceo Candiani Bausch che eseguiranno un concerto di flauti il prossimo 11 giugno alle 16, diretti dal maestro Franco Conetta.

L’associazione, intanto, ha ottenuto dal Comune alcuni interventi a difesa della chiesa di San Bernardino da Siena ma apre agli industriali bustesi, ai Lions, ai committenti generosi che vogliano contribuire a rimettere a posto l’Oratorio seicentesco, il cui costo previsto si aggira intorno ai 90mila euro.

La risalita dell’umidità sulla parete verso via Cascina dei Poveri è l’esito dell’acrilico che l’amministrazione comunale di lustri fa ha pensato di fare stendere a motivo di protezione. Lavoro improvvido perché l’acqua entra dal livello stradale, sale sulla parete, ma non riesce ad uscire perché trova una pellicola che le occlude l’evaporazione.

Quella dell’11 giugno sarà un’occasione per partecipare e sensibilizzare altri bustocchi alla salvaguardia del patrimonio storico della città. La musica dei liceali per festeggiare i 65 anni della parrocchia di San Luigi-Beata Giuliana e per parlare al cuore di tutti quelli che vorranno aiutare a salvare la chiesetta del 1686.