Il processo per diffamazione di Wanda Nara e Icardi finisce in nulla. Non si presentano a Busto anche stavolta

Si è concluso con la remissione tacita di querela il processo nei confronti del direttore di Cronaca Vera Giuseppe Biselli, chiamato a rispondere dal calciatore ex-Inter Mauro Icardi e dalla moglie e showgirl Wanda Nara di diffamazione a mezzo stampa in tribunale a Busto Arsizio.

Il processo si è concluso oggi prima di iniziare dopo che sia il legale che i due noti personaggi non si sono presentati all’udienza che avrebbe dovuto dare il via al dibattimento. I fatti riguardavano un post sulla pagina Facebook dello storico rotocalco in cui si parlava dei presunti tradimenti della coppia e di un audio che avrebbe messo in subbuglio lo spogliatoio nerazzurro.

L’avvocato di Giuseppe Biselli, Pierfrancesco Politi (co-difensore insieme a Lucio Lucia), aveva chiesto l’assoluzione per il suo assistito in quanto il fatto non sussiste: «Avremmo voluto un pronunciamento perchè, come detto nella scorsa udienza, non si può parlare di diffamazione a mezzo stampa per un post pubblicato su un social network. Un direttore di giornale è responsabile dei contenuti del periodico e non di quanto viene scritto sui social. Fermo restando che il post in questione non aveva nessuna delle caratteristiche della diffamazione in quanto riportava un fatto notorio e acclarato, l’esistenza dell’audio, usando il dubitativo e dando la notizia in modo continente».

Non essendo stato possibile istruire il processo l’assoluzione non è arrivata ma ci sarà una seconda puntata della vicenda in quanto anche il calciatore Marcelo Brozovic aveva denunciato la testata e il suo direttore per lo stesso motivo