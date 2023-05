Un ciclo di incontri al Gulliver di Varese per parlare di adolescenza

In partenza a Varese un ciclo di quattro incontri per i genitori degli adolescenti. Primo appuntamento, venerdì 9 giugno alle ore 14:30 alla Cascina Tagliata (loc. Bregazzana), storica struttura del Centro Gulliver. “Genitori-figli: istruzioni per l’uso – come affrontare l’adolescenza in famiglia” questo è il titolo dell’incontro che verrà condotto dagli psicologi del Consultorio Familia Forum del Centro Gulliver. Più che “istruzioni per l’uso” sarà un momento privilegiato dove porre domande, ascoltare e condividere vissuti emotivi.

«Il nostro obiettivo – racconta Margherita Pasella, psicologa del Centro Gulliver – è quello di creare consapevolezza riguardo i bisogni e le dinamiche di questa età. Rivolgendoci ai genitori desideriamo fornire qualche strumento per ridurre il carico emotivo spesso percepito nel compito educativo, rinforzando, nello stesso tempo, le capacità di fronteggiare le difficoltà che si incontrano nella relazione con i figli. Crediamo infatti, che l’adulto abbia ancora un ruolo educativo molto importante in questa fascia d’età. Ruolo che va rinforzato e sostenuto. Un adulto capace di accompagnare in maniera discreta, che sa osservare e fare le domande giuste per aprire un dialogo può essere ancora la carta vincente. Un adulto efficace che può essere in grado di interpretare gli atteggiamenti dei ragazzi, così da non allarmarsi inutilmente o, al contrario, dare la giusta importanza a dei segnali di potenziale disagio o sofferenza non espressa».

UN PROGETTO TRA MILANO E VARESE

Quest’iniziativa rientra nel progetto biennale “ParlaMI-VA tutto bene!” finanziato da Fondazione Cariplo, attraverso il bando “Attenta-Mente” per il benessere psicologico degli adolescenti. «In questo progetto siamo capofila – continua la dott.ssa Pasella – e lavoriamo a fianco di alcuni partner in provincia di Milano, La Fondazione Aiutiamoli e l’Istituto Mario Negri. Attraverso diverse azioni, ci proponiamo di intercettare precocemente il malessere adolescenziale, attraverso un lavoro di rete tra associazioni del territorio. Desideriamo arrivare agli adolescenti e ai loro genitori offrendo loro la possibilità di esprimersi là dove vivono tutti i giorni. Esserci, con competenza ed empatia».

IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

Questo il programma dell’incontro di venerdì 9 giugno:

h 14:30 – 16:00 | Il cambiamento e le sfide evolutive in adolescenza: come riconoscere i segnali di disagio

h. 16.00 | coffee break

h. 16:30 – 18:00 | Bullismo e cyberbullismo: comprendere i due fenomeni

Gli incontri saranno completamente gratuiti. È necessario confermare la propria presenza, inviando una mail a territoriale@gulliver-va.it oppure un messaggio whatsapp a +39 334 3926722