Vandalismi contro il Napoli a Varese, imbrattata la scuola primaria Marconi a Bizzozero

Le violenze e gli imbrattamenti a Varese contro chi voleva solo festeggiare la vittoria dello scudetto, ieri sera andato al Napoli, sono arrivate fino al quartiere di Bizzozero, e sui muri di una scuola elementare per di più.

A denunciarlo, il gruppo locale su Facebook “Bizzozero e Bizzozeresi“, con un post del suo amministratore Mario Bianchi e una foto travisata (qui sopra), che cancella le scritte: «Anche a Bizzozero, più precisamente sulla facciata della scuola primaria Marconi rivolta verso via Adriatico e su quella verso via Monte Generoso, scritte contro Napoli in occasione della conquista del terzo scudetto» segnala infatti Bianchi.

Oltre a mettere la foto su Facebook, che in realtà nel post è travisata “Al fine di evitare di dare ulteriore visibilità agli autori e al loro messaggio, senza però evitare di rendere pubblico il fatto”, l’amministratore del gruppo ha provveduto a fare segnalazione telefonica del fatto alla Polizia Locale, “per i conseguenti provvedimenti”. Numerosi, ovviamente, i commenti indignati: la scuola Marconi è un caposaldo per i cittadini del Rione.