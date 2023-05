Varese piange la signora Pirola

Si è spenta Maria Mangano, vedova di Piero Pirola, il fondatore della celebre pasticceria che oggi ha sede in via Veratti. Ne hanno dato notizia nella giornata di oggi i famigliari, tra cui anche il nipote, il giovane campione di nuoto, Nicolò Martinenghi. Maria Mangano Pirola, per molti “Mariuccia” era molto conosciuta a Varese e la sua famiglia è legata alla storia imprenditoriale del recente passato della città. La pasticceria Pirola fu aperta a Varese nel 1963 dal marito Piero che inaugurò un bar con annesso un laboratorio e divenne in poco tempo un punto di riferimento per una clientela che andava ben oltre i confini varesini. L’attività è poi proseguita con successo negli anni, portata avanti dalle generazioni successive.

Qui la necrologia con il commosso annuncio della famiglia.

I funerali avranno luogo lunedì 15 maggio alle ore 14.30 nella Chiesa parrocchiale di Daverio, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 14.00. Per chi volesse portare un ultimo saluto, Maria si trova presso la Casa funeraria Campo dei Fiori di Via Piave 6 ad Azzate.

