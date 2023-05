Weekend in lingua e serata Rock’n’roll a VareseCorsi

Venerdì 26 maggio, nel Salone VareseCorsi di Piazza Motta 4, si terrà la prima serata della XIII edizione del Rock’n’roll Varese. Dalle ore 18.00, aperitivo in lingua con gli insegnanti e gli iscritti di VareseCorsi, per conversare in lingua gustando un buon drink e le delizie del buffet internazionale. A seguire, musica dal vivo con la band varesina Carmen et les Papillons, che interpreterà le canzoni degli anni Sessanta di Mina, Patty Pravo, Nada, Caterina Caselli. Ingresso libero e gratuito per tutta la serata.

Sabato 27 maggio si terrà la seconda serata della XIII edizione del Rock’n’roll Varese, tempo permettendo, si presenterà con un’esposizione di Vespe anni Cinquanta e Sessanta. Seguirà alle 18.00 una tavola rotonda dal titolo Musicare la città. Il clou della serata sarà il concerto del complesso Crazy Legs and the Men in blue conspiracy, che si presenterà in una formazione di sette artisti.

Poi, per tutta la serata la specialissima 500 dj di Simone Di Gregorio.