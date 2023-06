A Gavirate un incontro su “Alzheimer: tutto quello che avreste voluto sapere”

Alzheimer e altre demenze che cosa crediamo di sapere e che cosa sappiamo veramente: Tutto quello che avreste voluto sapere sulle demenze (ma non avete mai osato chiedere). È il titolo dell’incontro che si svolgerà il 28 giugno, alle ore 20:30, nella Sala Consiliare ddel Comune di Gavirate Via F. de Ambrosis, 11, a Gavirate.

Relatore della serata sarà Stefano Serenthà: medico chirurgo specialista in geriatria e formatore, aiuta chi si occupa di persone anziane in difficoltà (personale sanitario, parasanitario, psico-socio-educativo e familiari) a trovare le giuste modalità di cura farmacologica e non, perché il compito assistenziale non diventi oppressivo ma sia anzi fonte di soddisfazione.

Una iniziativa di Progetto Rughe e Lions Gavirate in collaborazione con Ceroce Rossa, Distretto dei 2 Laghi, Pro Loco Gavirate, Fondazione Bernacchi.