A Rescaldina torna il concorso letterario “Inchiostro e Memoria”

L’ANPI di Rescaldina, in collaborazione con il comune, il Circolo Coop. Fior d’Italia e lo SPI CGIL Ticino Olona, ha indetto la nona edizione del concorso letterario “Inchiostro e Memoria”, ispirato ai valori che animarono la Resistenza. Le opere inviate, esclusivamente in lingua italiana, potranno anche trattare temi attuali relativi ai valori della pace, della libertà, della giustizia sociale, dei diritti umani, della solidarietà, dell’amicizia, della condivisione e del rispetto dell’ambiente.

Il concorso è articolato in due sezioni, “Racconto” e “Poesia”, a loro volta divise in sottosezioni: una riservata agli Over 16, che prevede una quota di partecipazione di 10 euro, e una riservata agli Under 16 a partecipazione gratuita. Il concorso prevede un montepremi complessivo di 1.150 euro, di cui 150 in buoni libro per i ragazzi con meno di 16 anni.

Inoltre è previsto il premio speciale “Anna Maria Mozzoni” per ricordare la rescaldinese, pioniera delle lotte per l’emancipazione femminile: il premio ha un valore di 100 euro e verrà assegnato al racconto o alla poesia che abbiano saputo rappresentare al meglio l’importanza del ruolo femminile nell’affermazione dei valori di giustizia, libertà, solidarietà, pace, amicizia, condivisione e diritti umani.

La cerimonia di premiazione è in programma per sabato 28 ottobre presso l’auditorium comunale di Rescaldina a partire dalle15.30.