A Varese una mostra diffusa per celebrare i numeri di Fibonacci

Inaugura l’8 giugno la mostra diffusa di Giorgio Piccaia “Piccaia/ Fibonacci a Varese. In Ambedue Sono!” che per quasi due mesi si diffonderà in diverse sedi del centro e di Biumo inferiore. Il primo punto ad inaugurare è nel pieno centro della città: si tratta dello spazio Arte IFC /UnipolSai in piazza Monte Grappa 12 che vedrà le opere dell’artista in “vetrina” dall’8 giugno al 31 luglio. Dal 12 al 25 giugno installazioni ci saranno anche in Sala Veratti, in Via Veratti 20 e al Battistero San Giovanni di Varese, in piazza Battistero 2. L’installazione del Battistero, “La croce e il Rosario” si sposterà poi alla Chiesa della Madonnina in Prato a Biumo Inferiore, dal 26 giugno al 9 luglio.

Galleria fotografica Una mostra diffusa di Giorgio Piccaia a Varese dedicata a Fibonacci 4 di 15

«Da tempo in assessorato parlavamo di esperienza diffusa, con questa mostra è stata messa con successo in pratica – Enzo Laforgia, assessore alla Cultura – Collegare l’arte pittorica con i numeri di Fibonacci è inoltre una bella contaminazione, con un tema che coniuga l’esperienza artistica con la matematica di Fibonacci. Ed è un’esperienza interessante anche da l punto di vista organizzativo, perchè unisce soggetti privati con enti pubblici»

La mostra diffusa, curata da Melania Rocca è infatti organizzata dal Lions Club Varese Varisium, ha il Patrocinio del Comune di Varese, del Comune di Pisa, della Provincia di Varese, della Camera di Commercio, dell’Università dell’Insubria, della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Fondazione Minoprio, della Fondazione Chiara Donà dalle Rose di Venezia, del Kiwanis di Busto Arsizio, di IFC/UnipolSai, di ALPIe di A Coded World.

«Il Lions Club Varese Varisium, attivo dal 1981, nel corso del presente anno Lionistico ha dedicato parte della sua attività al supporto delle attività culturali – ha spiegato Alberto Coletto, presidente Lions Club Varese Varisium – In questo senso si colloca il nostro sostegno alla mostra del Maestro Giorgio Piccaia che si terrà nel territorio Varesino dall’8 giugno al 31 luglio. Con grande piacere supportiamo l’artista, reduce da un’esposizione di grande successo a Pisa, città natale di Fibonacci».

Piccaia nelle sue opere – realizzate su tela, papiro, acetato e plexiglas – dipinge infatti la progressione della sequenza di Fibonacci, il famoso matematico pisano del 12esimo secolo che ha introdotto i numeri arabi in occidente. Il comune di Pisa ha ospitato una sua mostra in occasione dell’850esimo anniversario di nascita del matematico. «La mia mostra si svolge in quattro luoghi diversi di Varese e l’ho intitolata “Ambedue sono” perchè io sono sia Piccaia sia Fibonacci, in questa mostra mi sono un po’ sdoppiato – spiega Giorgio Piccaia – La sua sequenza è ispirata alla natura e per me è molto imprtante: noi siamo natura anche se molte volte purtroppo non ce ne rendiamo conto. la mia operazione è quella di rivalutare con la matematica e la materia, la nostra appartenenza alla natura».

Alla presentazione erano presenti, oltre all’artista Giorgio Piccaia, la curatrice Melania Rocca e l’assessore alla Cultura del Comune Enzo Laforgia, anche il presidente Lions Club Varese Varisium Alberto Coletto, il componente della commissione centrale della Fondazione Cariplo Carlo Massironi, l’amministratore di IFC srl Marco Cambise.

«Per la buona riuscita della mostra dobbiamo ringraziare anche il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti e il parroco di Biumo Inferiore don Carlo Garavaglia – ha sottolineato Melania Rocca – Che hanno accettato con grande entusiasmo di accogliere nelle loro chiese le opere».

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

PICCAIA/FIBONACCI A VARESE

IN AMBEDUE SONO!



Mostra diffusa di Giorgio Piccaia

A cura di Melania Rocca

Spazio Arte IFC /UnipolSai

dall’8 giugno al 31 luglio

Piazza Monte Grappa 12

Mostra “Piccaia/ Fibonacci a Varese. In Ambedue Sono!”

Inaugurazione giovedì 8 giugno alle 18.30

Orari: da lunedì a venerdi 9.00/12.30 e 14.30/18.00 – sabato 9.00/12.00.

Info e visite guidate +39 335 7407665

Sala Veratti

dal 12 al 25 giugno

Via Veratti 20

Installazione dal titolo Piccaia/Fibonacci/ La Sequenza naturale

Inaugurazione domenica 11 giugno alle ore 11.00

(Inaugura l’assessore alla cultura Enzo Laforgia)

Orari: giovedi e venerdi 15.00/19.00 – sabato e domenica 10.30/12.30 e 15.00/19.00

Info e visite guidate +39 335 7407665

Battistero San Giovanni di Varese

dal 12 al 25 giugno

Piazza Battistero 2

Installazione dal titolo: Piccaia/Fibonacci. La Croce e il Rosario

Inaugurazione martedì 13 giugno alle ore 16.30

(Inaugura monsignor Luigi Panighetti)

Orari :giovedì e venerdi 16.00/18.00 – sabato e domenica 9.30/11.30 e 16.00/18.00

Info e visite guidate +39 335 7407665

Chiesa di Madonnina in Prato a Biumo Inferiore

dal 26 giugno al 9 luglio

Piazza Madonnina in Prato 1

Installazione dal titolo: Piccaia/Fibonacci. La Croce e il Rosario.

Inaugurazione lunedì 26 giugno alle ore 18.00

(Inaugura don Carlo Garavaglia)

Orari: giovedi e venerdi 16.00/18.00 – sabato e domenica 10.00/11.30 e 16.00/18.00

Info e visite guidate +39 335 7407665