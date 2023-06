Alla Festa del Rugby Varese una serata DJ Set firmata 4 Season Collapse

La Festa del Rugby 2023 inizierà ufficialmente alle 18:30 di oggi, giovedì 8 giugno, con la sua prima giornata di sport musica e divertimento.

Show principale della serata, con inizio previsto alle 22:30, “Dj Tales”, un DJ set organizzato dal collettivo 4 Season Collapse, che vedrà il palco dell’Aldo Levi spartito tra quattro DJ della provincia, Mr Marshmallow, dj Dos, dj Lanfre e dj Carlito, accompagnati dal vocalist dello sport varesino Pisa.

“Suonare alla Festa del Rugby è una bella occasione – racconta Christian Affri, di 4 Season Collapse – Siamo felici e onorati del fatto che dopo un anno da quando abbiamo iniziato a creare eventi, il Rugby Varese ci abbia dato la sua fiducia per uno show tutto nostro nella prima sera della Festa. In consolle avremo un assortimento ben collaudato: Mr Marshmellow, che fa parte del collettivo come curatore della proposta musicale di 4 Season Collapse, dj Lanfre e dj Carlito, grandi amici con cui abbiamo in mente molti progetti, dj Dos e Pisa, amatissimi nel panorama musicale Varesino. Non avremo solo un semplice DJ set, ma un grande show!”.

Idea, quella di 4 Season, nata post pandemia: “Ci siamo resi conto che gli eventi che venivano organizzati a Varese erano sempre gli stessi da anni e abbiamo notato che c’era un buon numero di persone che, complici gli anni di limitazioni che abbiamo vissuto, si era stufata di fare sempre le stesse cose – spiega Simone Spiteri, di 4 Season Collapse – Eravamo consapevoli di avere lo spirito giusto per ideare qualcosa che fosse diverso dalle poche proposte esistenti a Varese e così ci siamo lanciati, ottenendo fin da subito un ottimo riscontro e un grande seguito”.

“DJ Tales” sul palco dell‘Aldo Levi di Giubiano è l’evento di apertura della stagione estiva del 4 Season, che ha in programma numerosi eventi in città e provincia. Domenica 18 giugno, a Villa Toepliz, si terrà il primo di una serie di eventi che porteranno 4 Season ad animare i parchi e le ville di Varese con la loro musica ed energia. Un vero e proprio percorso attraverso la natura della nostra città, naturalmente, in pieno stile 4 Season Collapse.