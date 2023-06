Barriere architettoniche, Busto Arsizio investe 170 mila euro per abbatterle

Busto Arsizio investe 170 mila euro nell’eliminazione delle barriere architettoniche. Su proposta del sindaco Antonelli (che è anche a capo dei Lavori Pubblici), la giunta ha approvato il progetto definitivo per l’esecuzione di interventi in materia di “sviluppo territoriale sostenibile”, compresi interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sulla base delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e dalla Polizia Locale, la giunta ha ritenuto utile per l’anno in corso investire l’intero contributo ministeriale per lo sviluppo territoriale sostenibile, dell’importo di 170.000 euro operando su alcuni marciapiedi del territorio comunale, in modo da favorire la percorribilità da parte di persone con ridotta capacità motoria.

Entrando nello specifico le varie lavorazioni prevedono la fermata bus in via per Fagnano all’altezza del numero civico 18, zona centri commerciali Esselunga; la fermata bus in via per XI Settembre, fronte MalpensaFiere; attraversamenti pedonali rialzati in via Monte Grappa e in via Bernardino da Bustis; si provvederà alla sistemazione di alcuni marciapiedi cittadini a seconda delle condizioni complessive.